Эрдоган напомнил Финляндии о недопустимости покрывания террористов Президент Турции Эрдоган обсудил с финским коллегой вопрос о вступлении в НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган / Фото Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё, в ходе которых обсуждался вопрос присоединения Финляндии к НАТО и двусторонние отношения стран, сообщает турецкий телеканал NTV. Эрдоган в очередной раз напомнил, что Анкара не поддерживает политику, которую ведет Хельсинки в отношении террористических организаций.

Эрдоган заявил, что игнорирование этой проблемы не только несовместимо с духом дружбы и союза, но также представляет угрозу национальной безопасности Турции в рамках НАТО. Он подчеркнул, что ждёт от Хельсинки понимания и поддержки в данном вопросе.

Ранее президент Турции созвонился с премьером Швеции Магдаленой Андерссон и призвал Стокгольм прекратить финансовую, военную и политическую поддержку террористических организаций и снять наложенные на Анкару ограничения в оборонной промышленности.

Зампредседателя правящей в стране Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш подчеркнул, что Анкара не изменит свою позицию касательно присоединения Швеции и Финляндии к военно-политическому блоку, поскольку Турция «заплатила большую цену» в борьбе с терроризмом, потеряв в ходе беспорядков почти 40 тысяч граждан.