ЕП утвердил мандат на переговоры с Советом ЕС по изменению бюджета

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Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, предоставляющую мандат на переговоры с Советом ЕС по внесению изменений в семилетний бюджетный план сообщества, согласованный на саммите Евросоюза 21 июля. Саммит был посвящён финансированию перезапуска экономики ЕС после пандемии коронавируса.

Голосование состоялось 23 июля на экстренной пленарной сессии Европарламента в Брюсселе. За документ проголосовали 465 депутатов, против — 150, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, главные разногласия на саммите Евросоюза сохраняются между странами менее развитого и бедного юга Европы и государствами более богатого севера. Интересы первых представлены Италией и Венгрией. Среди вторых наиболее жёсткие позиции заняли Дания и Нидерланды, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По мнению политика, не решён вопрос об объёмах и структуре фонда. Сколько средств страны ЕС получат безвозмездно, а сколько через льготное кредитование. Также не получилось договориться о формировании контрольного механизма, позволившего бы богатым государствам-донорам взять под контроль освоение средств странами-получателями.