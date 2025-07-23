Энергетик оценил перспективы нового месторождения нефти и газа в Польше

Польша вряд ли будет разрабатывать обнаруженное крупное месторождение нефти и газа, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, даже если это случится, то объем добычи будет крайне маленьким и составит не более миллиона тонн в год.

На самом деле есть большие сомнения, что кто-то будет что-то добывать [в Польше]. Нужно будет произвести оценку затрат на добычу нефти и газа. Возможно, никто за это не возьмется, так как потребуется построить добычную инфраструктуру. Может быть, арендовать платформу. Это дорого. Затем необходимо будет построить нефтепроводы. Поэтому не факт, что они вообще будут разрабатывать это месторождение. Если начнут, то ежегодный объем производства будет очень небольшим — возможно, меньше миллиона тонн, а скорее всего, несколько сотен тысяч тонн, — сказал Юшков.

Он уточнил, что Польша потребляет 32,5 млн тонн нефти в год. По словам энергетика, выгоднее будет разрабатывать газ для закачивания обратно в пласт с целью поддержания объема давления и увеличения добычи более маржинального товара – нефти. При этом, отметил Юшков, срок окупаемости строительства добычной инфраструктуры слишком большой. Энергетик напомнил, что в Евросоюзе продолжается программа декарбонизации, и давление на топливную энергетику сохраняется.

Что касается газа, то Польша действительно добывает его: в 2024 году они добыли 3,6 млрд кубов. Если мы говорим о 5 млрд кубов запасов, то этого хватит менее чем на два года при текущем уровне добычи. Ежегодная добыча газа будет также небольшой — несколько сотен кубометров, в лучшем случае — несколько миллионов. То есть в ежегодном объеме потребления это составит лишь небольшой процент. Они сами себе не покроют нескольких процентов потребления как нефти, так и газа за счет этого месторождения, — добавил Юшков.

Ранее стало известно, что в Польше обнаружили крупное месторождение нефти и природного газа. Предварительно, запасы могут достигать более 33 млн тонн нефти и 27 млрд кубометров газа.