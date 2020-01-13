https://static.news.ru/photo/d9f5078a-362c-11ea-94f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Marriott/www.imago-images.de/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II поддержала своего внука принца Гарри и его жену Меган Маркл в их решении начать «новую жизнь».

Как передаёт ТАСС, специальное заявление Её Величества по этому поводу распространил в понедельник, 13 января, Букингемский дворец. Елизавета II отметила, что в королевской семье состоялась дискуссия по поводу будущего принца и его супруги.

Моя семья и я сама полностью поддерживаем Гарри и Меган в их желании создать себе новую жизнь. Хотя мы бы и предпочли, чтобы они на постоянной основе оставались исполняющими свои обязанности членами королевской фамилии, мы уважаем и понимаем их желание, — гласит заявление королевы.

Принц Гарри и Меган Маркл 8 января объявили в соцсетях о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи, жить на две страны — Великобританию и Соединённые Штаты — и работать, чтобы стать материально независимыми. Как сообщал NEWS.ru, это решение молодая пара приняла не советуясь ни с принцем Чарльзом, ни с королевой. Меган Маркл вскоре после этого нашла работу в корпорации Disney в сфере озвучки.