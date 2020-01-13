Королева Великобритании Елизавета II поддержала своего внука принца Гарри и его жену Меган Маркл в их решении начать «новую жизнь».
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Моя семья и я сама полностью поддерживаем Гарри и Меган в их желании создать себе новую жизнь. Хотя мы бы и предпочли, чтобы они на постоянной основе оставались исполняющими свои обязанности членами королевской фамилии, мы уважаем и понимаем их желание, — гласит заявление королевы.
Принц Гарри и Меган Маркл 8 января объявили в соцсетях о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи, жить на две страны — Великобританию и Соединённые Штаты — и работать, чтобы стать материально независимыми. Как сообщал NEWS.ru, это решение молодая пара приняла не советуясь ни с принцем Чарльзом, ни с королевой. Меган Маркл вскоре после этого нашла работу в корпорации Disney в сфере озвучки.
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