https://static.news.ru/photo/ff091f9e-354a-11ea-a628-fa163e074e61_660.jpg Герцогиня и герцог Сассекские Фото: sussexroyal/instagram.com

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заставила своего супруга попросить у главы компании Disney Боба Айгеры работу в сфере озвучки для неё.

Принц Гарри встретился с главой Disney в июле прошлого года. Разговор мужчин состоялся на ковровой дорожке во время премьеры мультфильма «Король Лев». Внук британской королевы рассказал, что Меган Маркл занимается озвучкой фильмом и заинтересована в другой подобной работе. Айгер тогда заявил, что корпорация будет рада сотрудничеству. Он своё слово сдержал. Недавно они заключили контракт с актрисой, сообщает Daily Mail.

8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили в соцсетях о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи, жить на две страны — Англию и Соединённые Штаты — и работать, чтобы стать материально независимыми. По данным инсайдеров, Гарри и Меган не посоветовались ни с принцем Чарльзом, ни с королевой Елизаветой II (его бабушкой), для которых заявление стало полной неожиданностью.

Как писал NEWS.ru, королева Великобритании Елизавета II планирует 13 января провести встречу со своим внуком принцем Гарри из-за его решения сложить с себя часть монарших обязательств.