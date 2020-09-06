Экс-советник президента Украины заявил об упущенном шансе в отношениях с РФ

https://static.news.ru/photo/a4c09f82-f05f-11ea-8b59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина потеряла шанс выстроить в РФ «пятую колонну». Такое мнение высказал бывший советник украинского лидера по вопросам внешней политики Василий Филипчук.

По его словам, Киеву надо было через своих агентов распространять в России «хорошие зёрна». Однако эта возможность упущена.

Нам надо усиливать тех, кто способен воспринять Украину как независимое государство, — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что власти должны строить украиноцентричную внешнюю политику. Соглашение об ассоциации не приведёт Украину в Евросоюз. Это конструктивный партнёр для страны, но Киев не получает того уровня обратной реакции, на которую рассчитывает.

Кроме того, эксперт считает, Киев не может называть Вашингтон своим безоговорочным партнёром. Помощь, которую получила украинская сторона, далека от того, что могла бы дать эта сверхдержава, сообщает «Апостроф».

Как писал NEWS.ru, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал ещё одно предложение по Крыму. На этот раз он предложил сделать полуостров внутренней и внешней проблемой для России. Экс-глава ведомства напомнил, что 25 июля наступает вторая годовщина непризнания США присоединения Крыма к России, или, как заявил Климкин, «оккупации» полуострова.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.