Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВСУ мобилизуют подростков 13-15 лет Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ мобилизуют подростков из-за потери 150 тысяч солдат

Фото: Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

Украинская армия понесла колоссальные потери и отправляет на передовую 15-летних подростков, заявил на своем канале в YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, за время спецоперации 35 тысяч украинских военных пропали без вести, еще более 100 тысяч погибли.

Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки, — подчеркнул офицер.

Ранее представители силовых структур в Херсонской области сообщили, что в русскоязычных областях Украины идет поголовная мобилизация. О ее проведении распорядился офис президента Владимира Зеленского, при этом западные регионы почти не затрагиваются. Срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлен до 19 февраля 2023 года.

Глава управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач также сообщил, что на Украине возобновилась раздача повесток в общественных местах, потому что мужчины не открывают двери, а также не предупреждают территориальные центры о смене места жительства, о наличии образования, семейном положении и наличии детей. Поэтому в 95% случаев получателя повестки отправляют домой из территориального центра после уточнения его данных.