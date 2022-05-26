Экс-президент Молдавии Додон арестован на 30 суток

Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Суд Кишинева принял решение поместить экс-президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест на 30 суток, сообщает РИА Новости. Его обвиняют в госизмене и коррупции. Накануне сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего главу государства на 72 часа.

Суд Кишинева постановил частично удовлетворить запрос прокуроров использовать в отношении Додона Игоря Николаевича превентивную меру в виде домашнего ареста на срок 30 суток, — говорится в сообщении.

До решения суда о домашнем аресте Додон был помещен в СИЗО Национального центра по борьбе с коррупцией. Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыски на его объектах недвижимости.

Тем временем толпа протестующих собралась возле здания парламента Молдавии, требуя немедленно прекратить преследование бывшего президента.

В 2020 году оппозиция опубликовала видео, на котором видно, как ныне находящийся в бегах бизнесмен Плахотнюк собирается передать тогдашнему президенту Молдавии Додону пакет с деньгами для Партии социалистов. Сам Додон факт встречи признал, но заявил, что видео смонтировали и он не знает, что было в пакете. В том же году был опубликован еще один фрагмент, в котором экс-глава республики говорит о создании парламентской коалиции из Партии социалистов и Демпартии, которая должна «обеспечить стабильность до 2023 года».