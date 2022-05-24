Экс-президента Молдавии Додона увезли в СИЗО

Игорь Додон / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона поместили в СИЗО Национального центра по борьбе с коррупцией, пишет «Интерфакс». Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыск в его доме. В сети также появилось видео задержания молдавского экс-главы, подозреваемого в получении взяток и финансировании криминальных структур.

Обыск в трехэтажном доме в секторе Буюканы Кишинева продолжался в течение всего дня. Оперативники вынесли из дома вещественные доказательства, в том числе документы и электронные носители, — сказано в сообщении.

Додон после обысков вышел в сопровождении нескольких сотрудников антикоррупционного центра, которые запретили ему общаться с журналистами.

Утром сообщалось, что экс-президента Молдавии задержали на 72 часа в рамках уголовного дела по четырем статьям УК, в том числе о коррупции и госизмене.

В 2020 году был опубликован видеофрагмент, на котором видно, как ныне находящийся в бегах бизнесмен Плахотнюк собирается передать Додону пакет с деньгами для Партии социалистов. Додон факт встречи признал, но заявил, что видео смонтировали и он не знает, что было в пакете. 5 июня 2020 года был опубликован ещё один фрагмент, на котором Додон, занимавший тогда пост президента Молдавии, говорит о создании парламентской коалиции из Партии социалистов и Демпартии, которая должна «обеспечить стабильность до 2023 года». При этом он заявляет, что согласовывает свои действия с Дмитрием Козаком, бывшим в тот период вице-премьером России.