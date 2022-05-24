В Молдавии начались протесты против ареста экс-президента Додона

Игорь Додон / Фото Михай Карауш/Sputnik/РИА Новости

В Молдавии толпа протестующих собралась возле здания парламента, требуя немедленно прекратить преследование бывшего президента страны Игоря Додона, передаёт Readovka. Утром 24 мая в дом к экс-главе республики нагрянули прокуратура и Служба безопасности для проведения обысков. Додона задержали и отправили на допрос. Его подозревают в незаконном обогащении и госизмене.

Граждане Молдавии вышли на митинг с плакатами и транспарантами, на ряде из них есть надписи на русском языке. Протестующие требуют освободить Додона, а также перестать его преследовать.