Экс-главу Верховного суда Украины арестовали по делу о взятке Экс-главу Верховного суда Украины Князева арестовали по делу о взятке на 60 дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высший антикоррупционный суд арестовал на 60 дней экс-главу Верховного суда Украины Всеволода Князева по делу о взятке. Ему предоставлена возможность залога в размере 107 млн гривен (234 млн рублей, $2,9 млн), сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Примерно такую же сумму составляла взятка ($2,7 млн), которую Князев получил от украинского бизнесмена. Защита судьи намерена обжаловать решение по мере пресечения.

Князева задержали 15 мая. Он стал самым высокопоставленным чиновником Украины, которого поймали на взятке. Пленум Верховного суда Украины уже прекратил полномочия судьи, ему выразили вотум недоверия. 17 мая Князеву сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Ранее сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Всеволода Князева при получении взятки. В коррупционной схеме участвовали и другие судьи ВС. Взятку Князеву дал украинский миллиардер Константин Жеваго. Власти Украины требуют экстрадировать его из Франции по делу о растрате в банке «Финансы и кредит».