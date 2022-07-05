Экс-глава МИД Австрии уехала из страны из-за угроз убийством The Washington Post: бывшая глава МИД Австрии Кнайсль уехала из страны из-за угроз убийством

Фото: Michael Gruber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Карин Кнайсль

Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль уехала из страны из-за угроз убийством, пишет газета The Washington Post со ссылкой на заявления самого политика. Экс-министр состояла в совете директоров «Роснефти» до 20 мая.

В сообщениях, адресованных репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, что она не дает интервью и эмигрировала из Австрии, — говоритсяв публикации.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к бывшим европейским политикам оставить должности в российских компаниях, допустив при этом их внесение в санкционные списки ЕС.

Президент России Владимир Путин в 2018 году посетил свадьбу Кнайсль в австрийском городе Грац и подарил молодым картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. Кнайсль ранее рассказала, что идея пригласить на свадьбу Путина пришла к ней совершенно спонтанно на открытии выставки Музея истории искусств в Вене. При себе у неё была стопка приглашений на торжество для коллег.

Ранее Кнайсль призналась, что иногда покуривала вместес министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сигареты.