Экс-генерал НАТО раскрыл, чем должна поступиться Украина ради диалога с РФ Генерал Борхес: уступки Киева в территориях станут частью диалога с Москвой

Фото: МО Украины

Территориальные уступки со стороны Украины станут частью мирного урегулирования конфликта с Россией, заявил служивший в структурах НАТО португальский генерал Жуан Виейра Борхес в интервью польскому изданию Onet. Если же Киев не пойдет на такую сдачу позиций, то Москва «не подпишет ни одного соглашения».

Все указывает на то, что в случае с Украиной территориальные уступки станут частью мирного процесса, — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что вопрос переговоров Киева и Москвы в настоящий момент неактуален. По его словам, сейчас более важна работа над общей позицией Украины и 50 государств по «формуле мира». После того как она будет сформулирована, Россия сможет с ней ознакомиться, сказал он.

По поводу территории Западной Украины президент РФ Владимир Путин заявил, что многие ее жители хотят возвращения в границы Польши, Румынии или Венгрии. По его словам, в Варшаве «спят и видят», чтобы вернуть западные территории Украины. Глава государства подчеркнул, что только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины.

Ранее экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович отметил, что на фоне сокращения помощи Запада и усталости общества от конфликта с РФ Киев утратил достоинство и движется к катастрофе. Он считает, что Украина потеряла обороноспособность из-за отсутствия мотивации и управляемости, в то время как Россия сохраняет наступательный потенциал, мотивацию военных и собственное производство.