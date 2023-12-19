«Спит и видит»: Путин о территориальных амбициях Польши по Украине Путин: в Польше «спят и видят», чтобы вернуть западные территории Украины

Многие жители западной Украины хотят возвращения этой территории Польше, Румынии или Венгрии, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны. По его словам, в Польше «спят и видят», чтобы вернуть западные территории Украины. Глава российского государства подчеркнул, что только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины.

Люди, которые там живут (на Западе Украины. — NEWS.ru) <...> они хотят вернуться на свою историческую Родину. Те страны, которые потеряли [территорию], прежде всего Польша, спят и видят, чтобы вернуть, — сказал Путин.

Ранее парламент Польши призвал Киев признать факт массового уничтожения этнических поляков, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории Волыни и были убиты в 1943–1944 годах украинскими националистами. Жертвами Волынской резни стали более 100 тысяч человек.

До этого замминистра культуры и национального наследия Польши Ярослав Зеллин призвал руководство Украины «просто-напросто признать правду» о геноциде поляков. По его словам, эти факты отрицаются украинским обществом, при этом власти страны «до сих пор часто лелеют» националистов.