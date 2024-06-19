Экоактивисты атаковали Стоунхендж и попали на видео

Фото: Wiktor Dabkowski

Стоунхендж

Группа экоактивистов из организации Just Stop Oil атаковала Стоунхендж на юге Великобритании. Одно из древнейших сооружений, которое внесено в список Всемирного наследия, облили краской. Свою акцию участники снимали на видео, которое сами же распространили в социальных сетях.

На записи можно увидеть, как двое активистов подбегают к мегалитам и начинают распылять краску из огнетушителей. Очевидцы пытались помешать им, но безуспешно. Лишь когда баллоны опустели, женщине удалось отобрать огнетушитель у манифестанта.

Ранее также сообщалось, что члены движения экоактивистов «Последнее поколение» залили красной и оранжевой краской один из символов Берлина — Бранденбургские ворота. Таким образом активисты выразили свой протест против использования ископаемых источников энергии. Для своей акции протестующие использовали заправленные краской огнетушители. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 13 человек.

До этого представители Just Stop Oil облили томатным супом картину художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи». Полотно стоимостью $84 миллиона не пострадало, поскольку находилось под защитным стеклом.