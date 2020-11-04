Двое мужчин проникли в зону отчуждения Чернобыля и собрали 40 кг грибов

https://static.news.ru/photo/f2077c9a-1ea7-11eb-bf8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержаны двое мужчин, которые незаконно проникли туда и собрали около 40 килограммов грибов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Оба грибника оказались жителями соседних сёл. По их словам, сбор они осуществляли для собственного потребления.

Полиция оформила административные протоколы за нарушение режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению. Грибы, собранные на радиоактивно загрязненной территории, были изъяты.

Мужчинам грозит штраф. Помимо этого пограничники направили в Нацполицию информацию об признаках уголовного преступления в действиях мужчин. Это связано с тем, что законодательство страны предусматривает ответственность за перемещение за пределы зоны отчуждения продуктов питания, а также промышленной и другой продукции без специального разрешения или дозиметрического контроля. За это предусмотрено более суровое наказание, вплоть до лишения свободы до трёх лет, пишет РИА Новости.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва на четвёртом энергоблоке произошло радиационное загрязнение территории в несколько десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России.

Ранее NEWS.ru писал, что некоторые виды грибов, обнаруженных в Чернобыльской зоне отчуждения, способны осуществлять «радиосинтез» — поглощать радиацию и перерабатывать её в энергию. Это позволит задействовать их в космических исследованиях, считают американские учёные.