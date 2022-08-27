Два ребенка погибли при обстрелах ВСУ Запорожской области из HIMARS Член ВГА Запорожья Рогов: два ребенка погибли при обстреле ВСУ из HIMARS

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Двое детей погибли в результате обстрела 26 августа украинскими войсками поселка Куйбышево в Запорожской области, сообщил в эфире «Соловьев Live» член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. Он подчеркнул, что убитые дети, полуторагодовалая девочка и девятилетний мальчик жили в поселке, где нет военных объектов. Всего в результате обстрелов погибло пять человек, уточнил он.

Куйбышево — небольшой поселок городского типа. По нему был нанесен массированный удар РСЗО HIMARS. <...> Маленькая девочка, ей годик и восемь месяцев и девятилетний мальчик. Ни в чем не повинные дети, которые жили в поселке, где нет никаких военных объектов, — сообщил Рогов.

Он рассказал, что по поселку был нанесен массированный удар, прилетело шесть снарядов. В результате обстрела была также уничтожена пятиэтажка. По подсчетам Рогова, на этот обстрел украинские вооруженные силы потратили $900 тысяч.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Запорожской области. По словам очевидцев, системы ПВО сбили большую часть ракет, однако несколько снарядов попали в дорожное полотно. Под удар также попали дачи за Антоновским мостом.