«Достигает апофеоза лжи»: политолог назвал крупнейшие преступления Киева Политолог Марков: Запад достигает апофеоза лжи в заявлениях по обстрелам ЗАЭС

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Каховская ГЭС

Запад достигает апофеоза лжи в заявлениях о том, что Россия взорвала Каховскую ГЭС и что неизвестно, кто обстреливает Запорожскую АЭС, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Взрыв Каховской ГЭС эксперт назвал одним из крупнейших преступлений Киева.

Год назад была взорвана Каховская ГЭС, по приказу Зеленского, чтобы облегчить наступление ВСУ, после схода воды и высыхания дна водохранилища, — написал Марков.

По его словам, это «одно из крупнейших преступлений» украинской власти против экологии. Другим преступлением Киева политолог назвал обстрел Запорожской АЭС.

Запад достигает апофеоза лжи, когда говорит, что «неизвестно, кто обстреливает ЗАЭС» И что «Россия взорвала Каховскую ГЭС», — отметил эксперт.

Марков отметил, что западные СМИ уже 10 лет транслируют «суперложь» о том, что в Донбассе «сами себя обстреливают». В результате уничтожения Каховской ГЭС огромный ущерб нанесен сельскому хозяйству Запорожской и Херсонской областей, заключил политолог.

Марков ранее заявил, что Россия не готова к разрешению конфликта на Украине по «корейскому сценарию». Он указал на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявившего, что Москва пойдет на переговоры с Киевом лишь для того, чтобы достичь всех целей в рамках военной спецоперации. Также Марков рассказал, что следующей целью российской армии на Авдеевском направлении станет город Покровск в ДНР. Он подчеркнул, что это направление фронта следует называть Покровским, поскольку Авдеевка уже давно находится в тылу.