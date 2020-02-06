В Верховной раде произошла потасовка. Депутаты от партии «Батькивщина», выступающие против продажи земли, заблокировали трибуну. Блокаду попытались снять члены «Слуги народа».
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заняла кресло спикера Дмитрия Разумкова. В этот момент депутаты Артём Дмитрук и Александр Качура, представляющие партию «Слуга народа», начали уговаривать её покинуть это место, но она отказалась.
После этого остальные депутаты побежали бороться за место первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Завязалась драка. «Слуги народа», защищая кресло их соратника, случайно заблокировали ему доступ.
Доводите свою правоту в дискуссии, а не в обезьяньих прыжках, — заявил Стефанчук, обращаясь к оппозиции.
Тимошенко отказалась уступать место Разумкову,
Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, комментируя открытие на Украине рынка по продаже земли, обратилась к главе государства с призывом решить данный вопрос на общенациональном референдуме. По её словам, украинцы должны сами решить, можно ли продавать землю иностранцам, писал NEWS.ru.
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