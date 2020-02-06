https://static.news.ru/photo/48db4150-48d4-11ea-bd13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymy Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Верховной раде произошла потасовка. Депутаты от партии «Батькивщина», выступающие против продажи земли, заблокировали трибуну. Блокаду попытались снять члены «Слуги народа».

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заняла кресло спикера Дмитрия Разумкова. В этот момент депутаты Артём Дмитрук и Александр Качура, представляющие партию «Слуга народа», начали уговаривать её покинуть это место, но она отказалась.

После этого остальные депутаты побежали бороться за место первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Завязалась драка. «Слуги народа», защищая кресло их соратника, случайно заблокировали ему доступ.

Доводите свою правоту в дискуссии, а не в обезьяньих прыжках, — заявил Стефанчук, обращаясь к оппозиции.

Тимошенко отказалась уступать место Разумкову, передаёт KP.ua.

Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, комментируя открытие на Украине рынка по продаже земли, обратилась к главе государства с призывом решить данный вопрос на общенациональном референдуме. По её словам, украинцы должны сами решить, можно ли продавать землю иностранцам, писал NEWS.ru.