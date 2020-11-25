Депутат Рады заявил, что в бюджете Украины появилась «огромная дыра»

https://static.news.ru/photo/92c7b07a-2fae-11eb-9803-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В бюджете Украины появилась «огромная дыра». Государство буквально лишилось денег, а в бюджете недостаёт по меньшей мере 40 млрд гривен, что в пересчёте равно $1,4 млрд. С таким заявлением выступил первый заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк.

По словам депутата, Украина ещё способна платить зарплаты и пенсии. Также страна всё ещё в состоянии оплачивать свой внешний долг и финансировать проекты, касающиеся оборонной сферы. Однако на всё остальное у государства денег нет.

Сейчас украинской власти необходимо как-то найти деньги на внешних рынках или сокращать расходы, — цитирует Железняка портал «Цензор.НЕТ».

Как ранее передавал NEWS.ru, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, получивший на Украине пост главы Исполнительного комитета реформ, предсказал украинской экономике катастрофу, сопоставимую по масштабам с ситуацией в 1990-е годы, когда страна не могла выплачивать пенсии и другие социальные пособия.

По мнению Саакашвили, движение Украины к экономическому кризису набирает обороты и первые проблемы в социальной сфере могут появиться уже в начале 2021 года.