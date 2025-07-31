Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 13:35

Депутат Рады вышел выступать с табличкой «Зе енд»

Депутат Рады Гончаренко вышел выступать с табличкой «Зе енд»

Алексей Гончаренко Алексей Гончаренко Фото: Michael Lucan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Алексей Гончаренко во время заседания Верховной рады вышел к трибуне с провокационной табличкой «Зе енд», жестко раскритиковав президента Украины Владимира Зеленского, трансляция заседания доступна на официальном YouTube-канале парламента. В своем выступлении Гончаренко обвинил главу государства в попытках построения диктатуры.

Особенно резко депутат высказался о перспективах переизбрания Зеленского. Он призвал политического лидера отказаться от амбиций на второй президентский срок.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Владимир Зеленский, его ближайшее окружение и бизнес-партнеры планируют построить элитные особняки в поселке Козин под Киевом. По его словам, информация об этом имеется у Национального антикоррупционного бюро Украины.

Между тем сенатор Сергей Цеков считает, что после завершения военного конфликта на Украине Владимира Зеленского ждет незавидная судьба. Политик не исключил вероятности физического устранения украинского президента, а также его бегства в Великобританию.

Украина
Верховная рада
депутаты
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Дома-2» Меньщиков раскрыл детали знакомства Бородиной с мужем
Медведев раскрыл, что объединяет политические силы мира
Один ребенок пострадал при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы
Медведев шокировал данными о санкциях против России
Белоусов готовится к встрече неожиданным гостем с Ближнего Востока
Минздрав готовит новый приказ о лечении гипертоников
В ОП объяснили, зачем Россия пускает иностранных наблюдателей на выборы
Названы три страны с хорошей погодой для пляжного отдыха в сентябре
«Одно дело — дипломатия»: политолог о реальных отношениях Трампа и ЕС
Армия России уже в центре Покровска? Правда ли это, когда возьмут город
Курс доллара пережил серьезный обвал
Мошенники активировали коварную схему обмана россиян
Сомнолог раскрыл, вреден ли двухфазный сон для здоровья
Мошенники «выбивают» из россиян деньги, шантажируя преступными переводами
Мальцев призвал активнее включать мужчин в программы синхронного плавания
Фотографирующего машины и важные объекты подростка задержали в Уфе
Магнитные бури сегодня, 31 июля: что будет завтра, головная боль, слабость
Не только соленые! Удивительные рецепты из помидоров на зиму
Лукашенко назвал главного гаранта безопасности для Белоруссии
Российские войска обнаружили, куда отвели уцелевшие в Часовом Яре части ВСУ
Дальше
Самое популярное
Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю
Общество

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.