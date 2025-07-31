Депутат Алексей Гончаренко во время заседания Верховной рады вышел к трибуне с провокационной табличкой «Зе енд», жестко раскритиковав президента Украины Владимира Зеленского, трансляция заседания доступна на официальном YouTube-канале парламента. В своем выступлении Гончаренко обвинил главу государства в попытках построения диктатуры.

Особенно резко депутат высказался о перспективах переизбрания Зеленского. Он призвал политического лидера отказаться от амбиций на второй президентский срок.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Владимир Зеленский, его ближайшее окружение и бизнес-партнеры планируют построить элитные особняки в поселке Козин под Киевом. По его словам, информация об этом имеется у Национального антикоррупционного бюро Украины.

Между тем сенатор Сергей Цеков считает, что после завершения военного конфликта на Украине Владимира Зеленского ждет незавидная судьба. Политик не исключил вероятности физического устранения украинского президента, а также его бегства в Великобританию.