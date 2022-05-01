CNN: экономика Европы находится в кошмарном состоянии

Фото Alexander Novikov/Global Look Press

Страны Европы находятся под угрозой стагфляции из-за антироссийских санкций, сообщил телеканал CNN. Журналисты назвали «кошмарной» комбинацию высоких темпов инфляции, безработицы и снижения темпов экономического роста. По этой причине, отметили в телеканале, объём производства в обрабатывающей промышленности сократился до самого низкого уровня с июня 2020 года.

Кошмарная комбинация высоких темпов инфляции, безработицы и снижения темпов экономического роста. А Франция уже погрузилась в это состояние, — сказано в публикации.

Отмечается, что уровень инфляции потребительских цен в апреле составил 7,5%, что стало самым высоким показателем, отмеченным в Европе за последние четверть века.

Сенатор Алексей Пушков ранее назвал Европу заложницей антироссийской политики из-за её позиции по поставкам российского газа. Он указал на то, что воля политиков пересиливает экономическое благополучие и её потребности. В своём Telegram-канале он привёл в пример Финляндию и Германию, которые приняли решение отказаться от российского топлива. Он призвал подумать о новых рынка сбыта для российских энергоресурсов.