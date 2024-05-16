Чешский политолог оценил вероятность гражданской войны в Словакии Чешский политолог Юст исключил вероятность гражданской войны в Словакии

Фото: Borislav Zdrinja/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чешский политолог Иржи Юст в разговоре с NEWS.ru исключил вероятность гражданской войны в Словакии. По словам эксперта, только недавно там прошли президентские и парламентские выборы. Как уточнил политолог, в обществе все еще присутствуют эмоциональные настроения, поэтому могут звучать подобные громкие заявления о возможной гражданской войне.

Мне кажется, стоит быть осторожными с такими громкими заявлениями. Недавно в Словакии были президентские выборы, до этого парламентские. Эмоции по-прежнему еще присутствуют в словацком обществе. Тем не менее, гражданская война — это совсем другое. Я считаю, это было сказано на эмоциях, из-за шока после покушения на [премьер-министра Словакии Роберта] Фицо, — пояснил эксперт.

Юст считает, что в покушении на премьера нет внешнеполитического следа. По его мнению, нападение связано с внутренней ситуацией. Как уточнил политолог, подозреваемый в совершении покушения писатель Юрай Цинтула является своеобразным человеком.

Человек, который напал на Фицо, довольно своеобразный. Он писатель, у него крайне правые взгляды и он противник Фицо. Я думаю, человек это сделал из-за ситуации внутри страны. Я бы не стал втягивать США и Украину, — заключил эксперт.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток ранее заявил, что республика почти стоит на пороге гражданской войны. Он подтвердил, что покушение на Фицо было совершено по политическим мотивам.