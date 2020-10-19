Чешский министр забыла о включённом микрофоне и назвала премьера «дебилом»

https://static.news.ru/photo/35ba4ede-11f8-11eb-9715-fa163e074e61_660.jpg Яна Малачова Фото: facebook.com/pg/JMalacova

Глава Министерства труда Чехии Яна Малачова в конце интервью местному телевидению не обратила внимания на работающий микрофон и оскорбительно высказалась в адрес премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Это бордель, который этот Бабиш сделал. <...>. Это дебил, пардон, извините, — цитирует министра РИА Новости.

Бабиш в последние недели неоднократно становился объектом жёсткой критики со стороны оппозиции. Премьера и правительство обвиняют в ошибках, допущенных в сфере борьбы с распространением коронавируса. В частности, главе кабмина ставят в упрёк отрицание необходимости введения режима чрезвычайной ситуации и высказывания против ношения масок. На объявлении ЧС (введён 5 октября), кроме оппозиционеров, настаивали ряд министров правительства, включая главу Минздрава.

Премьер-министра также обвиняют в непоследовательности при принятии решений, которая привела к дезорганизации населения страны.

Как передавал NEWS.ru, 17 октября в Чехии выявили 11,1 тысячи новых случаев COVID-19, что стало суточным рекордом для страны.