Чешский министр забыла о включённом микрофоне и назвала премьера «дебилом»

Глава Министерства труда Чехии Яна Малачова в конце интервью местному телевидению не обратила внимания на работающий микрофон и оскорбительно высказалась в адрес премьер-министра страны Андрея Бабиша.
Это бордель, который этот Бабиш сделал. <...>. Это дебил, пардон, извините, — цитирует министра РИА Новости.
Бабиш в последние недели неоднократно становился объектом жёсткой критики со стороны оппозиции. Премьера и правительство обвиняют в ошибках, допущенных в сфере борьбы с распространением коронавируса. В частности, главе кабмина ставят в упрёк отрицание необходимости введения режима чрезвычайной ситуации и высказывания против ношения масок. На объявлении ЧС (введён 5 октября), кроме оппозиционеров, настаивали ряд министров правительства, включая главу Минздрава.
Премьер-министра также обвиняют в непоследовательности при принятии решений, которая привела к дезорганизации населения страны.
Как передавал NEWS.ru, 17 октября в Чехии выявили 11,1 тысячи новых случаев COVID-19, что стало суточным рекордом для страны.