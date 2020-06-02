Черногория открыла границы для туристов свыше ста стран

https://static.news.ru/photo/6ca98544-a499-11ea-880a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/Global Look Press

Власти Черногории разрешили с 1 июня въезд в страну туристам из более чем сотни стран. России среди них нет.

В Институте общественного здравоохранения Черногории пояснили , что решение об открытии границ принималось с учётом рекомендаций Евросоюза и на основе эпидситуации в каждой из включённых в перечень стран. Наряду с этим учитывались возможности самой Черногории с точки зрения системы здравоохранения и тестирования.

При посещении Черногории иностранцам не нужно будет предъявлять справку об отсутствии коронавируса или проходить тест на наличие инфекции. Пересекая границу, они получат памятку о поведении в период пребывания в стране.

В Черногории было выявлено 324 случая заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали девять человек.

В мире более 6,2 млн инфицированных COVID-19, более 375 тысяч погибли, более 2,8 млн выздоровели.

В России, согласно последним данным, выявлено 414,8 тысячи случаев заражения. Более 175,8 тысячи человек выздоровели, свыше 4,8 тысячи умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что с середины июня власти Греции намерены разрешить въезд иностранцам в страну. Границы откроют для граждан двух десятков европейских государств. Первыми греческие курорты смогут посетить отдыхающие из Германии и Израиля.