https://static.news.ru/photo/d08a1abc-e2f0-11e9-85f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Ракетные стрельбы состоятся в Одесской области, в связи с чем будет временно закрыта часть Чёрного моря. Манёвры пройдут 3–4 октября.

Будет ограничен доступ к мысам «Калфа», «Ледники» и 1–10 км морской косы от населённого пункта Лебедевка на побережье Чёрного моря, — сообщает Украинский военный портал .

Военно-морские силы Украины 29 сентября проводят учения в акватории Чёрного моря. Моряки и пограничники тренируются уничтожать вооружённого противника, который по легенде высадился на побережья, писал News.ru.