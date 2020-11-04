Charlie Hebdo карикатурой отреагировал на теракты во Франции

Французский журнал Charlie Hebdo показал обложку нового номера, украшенного очередной карикатурой. Рисунок является реакцией на теракты в стране.
Это издание не раз публиковало шаржи, которые оказывались «за гранью». В 2015 году исламисты совершили вооружённое нападение на офис редакции, жертвой которого стали 12 человек. Поводом к атаке послужили карикатуры на пророка Мухаммеда.
Эти же рисунки спровоцировали разыгравшуюся недавно трагедию. Учитель истории Самюэль Пати показывал карикатуры детям в рамках урока о свободе выражения. Исламская общественность была возмущена, а через несколько дней Пати был убит и обезглавлен.
На этом акты насилия не закончились. Через некоторое время вооружённый мужчина напал на церковь в Ницце, в результате погиб один человек, ещё несколько получили ранения. Также неизвестный выстрелом из ружья ранил православного священника в Лионе.
Charlie Hebdo отреагировал на эти события с чёрным юмором. Как
Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что, несмотря на эти происшествия, он будет бороться за свободу выражения. Его слова вызвали противоречивую реакцию в мировом сообществе. В частности, мусульмане жёстко раскритиковали французского лидера.
Одним из тех, кто выразил недовольство Макроном, был российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов. В соцсетях он опубликовал портрет политика с отпечатком ботинка на лице. Как писал NEWS.ru, этот же снимок появился на остановке общественного транспорта в Екатеринбурге.