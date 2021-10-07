Будут информационно убивать: политолог об отставке спикера Рады Разумкова

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Дискуссия в Европейском парламенте по поводу миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии вызвала ярость у читателей польского издания Wirtualna Polska. По их мнению, Евросоюз превратился в «старого беззубого человека, несущего бред».

Депутаты Европарламента, говоря о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе, обвинили в сложившейся ситуации саму Белоруссию, а также Россию и даже Польшу с прибалтийскими странами. Подобные заявления, по...