Будут информационно убивать: политолог об отставке спикера Рады Разумкова

Верховная рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. После этого он заявил, что парламент убрал препятствие для его участия в выборах президента. Политолог Владимир Корнилов считает, что теперь украинская власть будет чувствовать в Разумкове угрозу и поддерживающие президента Владимира Зеленского телеканалы будут пытаться его «информационно убивать». При этом бывший спикер Рады не является лидером и непонятно, станет ли он конкурентом Зеленскому.
В Разумкове будут чувствовать серьёзную угрозу и информационно будут продолжать убивать те телеканалы, которые обслуживают Зеленского. Но сможет ли Разумков составить какую-то конкуренцию Зеленскому, не знает никто, даже Разумков. При том, что он грамотен и имеет опыт выступлений на публике, нельзя сказать, что он лидер и обладает такой харизмой, которая могла бы зажечь толпу, публику, протестные настроение против Зеленского, — отметил Корнилов.
По его словам, экс-спикер Рады больше выглядит интеллектуалом в политике, чем практиком.
Ранее 284 депутата поддержали отставку Разумкова с поста спикера парламента из-за его работы и разногласий по закону об олигархах и санкционной политике. До этого украинский парламент на два дня отстранил его от ведения пленарных заседаний.