Буданов пообещал уничтожить Черноморский флот

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что уничтожит Черноморский военно-морской флот России. Соответствующее обещание он дал на саммите UNITED24, рассказывая о своем хобби вице-премьеру, министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову. По его словам, которые приводит портал Gazeta.ua, он собирает модели российских кораблей, уничтоженных ВСУ.

Если говорим о морских дронах, у меня модельки кораблей стоят. Новый [уничтоженный корабль] появляется — новая [модель корабля в коллекции]. Надеюсь, когда-нибудь полную полку заставлю. Это будет означать, что Черноморский флот закончился, — сказал Буданов, рассказывая о своей коллекции.

Украинский Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на ОП Украины ранее сообщил, что офис президента Украины Владимира Зеленского запретил СМИ брать интервью у Кирилла Буданова. По его данным, причиной этому стала возросшая популярность Буданова среди населения Украины. Как отметили авторы канала, электорат экс-главкома ВСУ Валерия Залужного после его отставки стал перетекать к главе ГУР.

В начале мая Зеленский предупредил украинских военнослужащих ВСУ о приближении нового этапа вооруженного противостояния. Он считает, что российская армия готовится к наращиванию наступательной активности. Заявление прозвучало во время его визита в Национальную академию Госпогранслужбы Украины.