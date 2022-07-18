Британским парламентариям разрешили раздеться из-за аномальной жары Британским парламентариям разрешили не носить галстуки и пиджаки из-за жары

Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Членам британского парламента разрешили не носить пиджаки и галстуки из-за аномально жаркой погоды. Спикер палаты общин Линдси Хойл заявил перед заседанием парламента, что в течение недели, пока температура в стране держится на «необычайном» уровне, законодатели могут сами решать, соблюдать ли дресс-код или нет.

Таким образом, пока жара продолжает держаться на необычайном уровне и на протяжении этой недели, я не возражаю, чтобы члены [парламента] не носили пиджаки и галстуки в зале заседаний, если они так решат, — сказал Хойл.

По его словам, осенью, когда парламент возобновит свою работу, все члены палаты должны вернуться к официальному дресс-коду.

Ранее член оппозиционной Лейбористской партии Британии Лиза Нэнди посоветовала уходящему в отставку премьер-министру Борису Джонсону и членам его кабмина «появляться на работе», чтобы справиться с последствиями аномальной жары.

Ранее сообщалось о том, что из-за аномально высоких температур загорелся военный полигон и была приостановлена работа крупнейшей авиабазы ВВС Британии Крануэлл в Линкольншире. Это произошло из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы.