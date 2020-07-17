Британский суд озвучил сроки принятия решения по долгу Киева перед Москвой

https://static.news.ru/photo/29d4401e-c862-11ea-ace7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Верховный суд Великобритании сообщил, что решение по делу о долге Украины перед Россией будет оглашено не ранее сентября 2020 года.

В полученном ТАСС сообщении суда говорится , что решение будет принято и оглашено не раньше начала осени, как как в конце июля учреждение уходит на каникулы.

Точная дата пока не определена, — заключил представитель суда.

Россия приобрела на $3 млрд украинские евробонды в 2013 году, когда президентом Украины был Виктор Янукович. На это пошли средства из Фонда национального благосостояния. Киев должен был погасить обязательства по бондам в конце 2015 года, однако после прихода новой власти отказался возвращать долг. К настоящему времени с учётом процентов долг вырос до $4,5 млрд.

В 2016 году РФ подала иск в Высокий суд Лондона, который обязал Украину выплатить $3 млрд и проценты. Киев обжаловал это решение. Три из четырёх украинских аргументов были отклонены апелляционным судом, однако один довод был признан поводом для нового судебного процесса. Речь идёт о заявлении Украины, согласно которому евробонды пришлось выпустить под давлением Москвы.

В 2018 году обе стороны подали апелляции. Россия протестовала против отдельного рассмотрения этого довода, а Украина — против отказа от рассмотрения остальных своих аргументов. Слушания проходили в декабре 2019 года. Для победы в споре Москве нужно, чтобы суд отказал Киеву в разбирательстве по аргументу о давлении и подтвердил неправомерность остальных доводов.

Ранее NEWS.ru приводил мнение эксперта, который заявил, что Украина не станет исполнять решение ВТО по спору об энергокорректировках, которое вынесено в пользу России.