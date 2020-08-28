Британский Минфин планирует беспрецедентное повышение налогов

Министерство финансов Великобритании планирует компенсировать потери бюджета из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений за счёт рекордного повышения налогов.
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Для состоятельных граждан с повышенной ставкой налога размер сбора может быть увеличен с нынешних 28% и 20% до 40%. Также рассматривается уменьшение объёма пенсионных льгот, повышение топливных сборов и введение налога на электронные продажи.
Газета The Sunday Times
Министр финансов, в свою очередь, заявляет, что даже после повышения налога на прибыль его ставка будет меньше, чем в Испании, Италии, Германии и Франции. Бюджетные расходы Соединённого Королевства только на зарплаты людям, отправленным в отпуск из-за коронавируса, к августу достигли 31,7 млрд фунтов ($42,3 млрд), увеличиваясь на 14 млрд фунтов ($18,7 млрд) ежемесячно. Размер госдолга Великобритании вырос до 2,6 трлн фунтов в июле, превысив показатель ВВП.
Как писал NEWS.ru, 29 августа в центре Лондона прошла акция сторонников конспирологических теорий о появлении коронавируса и отрицателей COVID-19. В ней приняли участие более 10 тысяч жителей столицы Великобритании.
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