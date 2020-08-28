Британский Минфин планирует беспрецедентное повышение налогов

https://static.news.ru/photo/dc780ca0-eac7-11ea-8bda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Министерство финансов Великобритании планирует компенсировать потери бюджета из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений за счёт рекордного повышения налогов.

Как пишет The Sunday Telegraph, глава финансового ведомства Риши Сунак намерен таким образом привлечь до 25 млрд фунтов ($33,3 млрд) за год. Источники в кабмине подтвердили изданию, что чиновники обсуждают возможность повысить с 10% до 20% размер базисной процентной ставки на продажу активов и с 18% до 20% — налог на продажу второй квартиры или дома.

Для состоятельных граждан с повышенной ставкой налога размер сбора может быть увеличен с нынешних 28% и 20% до 40%. Также рассматривается уменьшение объёма пенсионных льгот, повышение топливных сборов и введение налога на электронные продажи.

Газета The Sunday Times упоминает о намерении правительства повысить с 19% до 24% налог на прибыли компаний, что позволит привлечь 12 млрд фунтов ($16 млрд) в бюджет в следующем году и 17 млрд фунтов ($22,7 млрд) в 2023–2024 годах. Подобные планы вызывают резкое противодействие бизнес-кругов. Предприниматели отмечают, что и так понесли потери во время пандемии, а многие предприятия находятся на грани закрытия.

Министр финансов, в свою очередь, заявляет, что даже после повышения налога на прибыль его ставка будет меньше, чем в Испании, Италии, Германии и Франции. Бюджетные расходы Соединённого Королевства только на зарплаты людям, отправленным в отпуск из-за коронавируса, к августу достигли 31,7 млрд фунтов ($42,3 млрд), увеличиваясь на 14 млрд фунтов ($18,7 млрд) ежемесячно. Размер госдолга Великобритании вырос до 2,6 трлн фунтов в июле, превысив показатель ВВП.

Как писал NEWS.ru, 29 августа в центре Лондона прошла акция сторонников конспирологических теорий о появлении коронавируса и отрицателей COVID-19. В ней приняли участие более 10 тысяч жителей столицы Великобритании.