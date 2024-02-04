Британский авианосец не примет участие в крупнейших учениях НАТО Британский авианосец Queen Elizabeth не отправится на учения НАТО из-за поломки

Фото: Petty Officer 2nd Class Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авианосец ВМФ Великобритании HMS Queen Elizabeth из-за поломки не примет участие в крупнейших со времен холодной войны учениях НАТО Steadfast Defender («Стойкий защитник»). Вместо него в маневрах у арктического побережья Норвегии будет задействован корабль HMS Prince of Wales, сообщила пресс-служба Королевского военно-морского флота в Twitter (X).

Во время плановых предрейсовых проверок была обнаружена проблема с муфтой на гребном валу правого борта HMS Queen Elizabeth. Корабль не отправится в воскресенье. HMS Prince of Wales займет его место и как можно скорее отправится на учения «Стойкий защитник», — отмечается в сообщении.

Queen Elizabeth должен отплыть с базы Портсмут в воскресенье в 18:00 по местному времени (15:00 мск).

Bloomberg отмечает, что решение об отмене отправки Queen Elizabeth для участия в учениях Альянса было принято в последнюю минуту во время заключительных проверок. Авианосец должен был возглавить маневры НАТО.

Замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что из-за проблем с авианосцем Британия, возможно, не сможет перебросить самолет для борьбы с йеменскими хуситами в Красном море, пишет The Daily Mail.

Ранее стало известно, что страны НАТО начинают масштабные маневры Steadfast Defender, в которых будут задействованы почти 90 тысяч военнослужащих, 80 самолетов, 50 кораблей, а также более тысячи танков. Глава военного комитета Альянса Роб Бауэр назвал эти учения одними из самых крупных за всю историю с момента окончания холодной войны. Он рассказал, что во время маневров будет отработан план обороны Сувалкского коридора и Брестских ворот — юго-западного участка границы Польши с Белоруссией.