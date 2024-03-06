Британия может передать Украине замороженные активы РФ в качестве залога Кэмерон: Британия может передать Украине замороженные активы РФ в виде залога

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Дэвид Кэмерон

Глава британского Министерства иностранных дел Дэвид Кэмерон допустил возможность передачи замороженных активов России Украине в качестве залога при выдаче кредитов Киеву, передает The Guardian. По его словам, Лондон надеется на солидарность среди стран Евросоюза и «Большой семерки» по этому вопросу, однако если к единому мнению прийти не удастся, то страна «пойдет дальше с теми союзниками, которые хотят пойти на эти меры».

Есть возможность использовать что-то наподобие синдицированного кредита или облигаций, задействовав замороженные российские активы в качестве залога, чтобы предоставить эти деньги украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия выплатит репарации. Возможно, это лучший способ сделать это, — сказал он.

В начале февраля агентство Bloomberg сообщило, что G7 и Евросоюз обсуждают возможность использования замороженных активов России в качестве залога для финансирования Украины. План предусматривает трату более $250 млрд активов российского ЦБ. Члены организаций считают, что любое урегулирование конфликта приведет к тому, что Россия возместит Украине ущерб. А в случае отказа ей могут быть предъявлены претензии по замороженным активам.

До этого Еврокомиссия приветствовала согласие стран Евросоюза о переводе замороженных российских активов на специальные счета, с которых эти средства перейдут в пользование Украины. Однако механизм для таких транзакций в настоящий момент еще не выработан, европейская организация занимается подготовкой следующего шага по этому вопросу.