Брат напавшего на школу во Франции мужчины был связан с ИГИЛ

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Брат напавшего с ножом на школу в Аррасе мужчины был судим во Франции за пропаганду в социальных сетях идей «Исламского государства» (ИГ, организация признана в России террористической, деятельность запрещена), сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных структурах. Согласно уточненным данным, это выходцы из Ингушетии, а не из Чечни, как сообщалось ранее.

Это Мовсар Могушков, ранее он был судим за публикацию в соцсетях материалов ИГ, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 20-летний злоумышленник во время нападения на учителя в учебном заведении кричал: «Аллах акбар!». Вскоре его задержала полиция. Его брат также проходит по делу. В результате атаки погиб 40-летний учитель французского языка. Пострадали еще два человека, оба находятся в тяжелом состоянии. Стычка между нападавшим и жертвами произошла во дворе учебного заведения. Никто из школьников не пострадал.

Позже стало известно, что нападавшего зовут Мохамед Могоучков, он родился в России в 2003 году и закончил ту же школу, куда ворвался с ножом. Отмечается, что он уже был под наблюдением правоохранителей за радикальный исламизм. Как заявили в Елисейском дворце, в школу сразу направился президент Франции Эммануэль Макрон.