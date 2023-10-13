Напавший на школу во Франции с ножом оказался уроженцем России Le Figaro: учителя во Франции убил родившийся в РФ чеченец Мохамед Могоучков

Фото: Jasmine Leung/Keystone Press Agency/Global Look Press

Напавшего с ножом на школу во Франции зовут Мохамед Могоучков, он родился в России в 2003 году, сообщает Le Figaro. Отмечается, что молодой человек чеченского происхождения уже был под наблюдением правоохранительных органов за радикальный исламизм. Он ранее закончил среднюю школу, куда ворвался с ножом и зарезал учителя.

В результате атаки в средней школе Гамбетта в городе Аррас погиб 40-летний учитель французского языка. Пострадали еще два человека, оба находятся в тяжелом состоянии. Стычка между нападавшим и жертвами произошла во дворе учебного заведения. Никто из школьников не пострадал.

Ранее сообщалось, что 20-летний злоумышленник во время нападения на учителя кричал «Аллах акбар!», он был вскоре задержан полицией. По делу также проходит его брат. К школе уже направляется президент Франции Эммануэль Макрон, сообщили в Елисейском дворце. Свидетелям нападения на месте оказывают медико-психологическую помощь.

Эта трагедия произошла почти через три года после убийства Сэмюэля Пэти. 16 октября 2020 года в пригороде Парижа француз чеченского происхождения Абдуллах Анзоров обезглавил 47-летнего преподавателя за то, что он показывал своим ученикам карикатуры на Мухаммеда.