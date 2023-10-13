Во Франции учителя зарезали с криками «Аллах акбар!» BFMTV: неизвестный зарезал школьного учителя во французском Аррасе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Неизвестный напал с ножом на учителя и еще нескольких человек во французском городе Аррас, сообщает BFMTV. Преступление произошло утром в средней школе Гамбетта. Учитель литературы от ранений погиб, еще несколько человек пострадали. При этом отмечается, что еще один учитель находится в критическом состоянии из-за множественных ран, но никто из старшеклассников не пострадал.

Как передает канал, злоумышленник во время нападения кричал «Аллах акбар!», он был вскоре задержан полицией. Его личность установили — это 20-летний молодой человек чеченского происхождения. По делу также проходит его брат.

Информацию о трагедии подтвердил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в Twitter (X). К школе уже направляется президент Франции Эммануэль Макрон, сообщили в Елисейском дворце. Старшеклассники и учителя были взяты под защиту. Свидетелям нападения на месте оказывают медико-психологическую помощь.

Ранее во французском городе Мец школьник готовил убийство учителя. О намерении совершить преступление полиции сообщил сам подросток. Сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить трагедию, которая могла разыграться в колледже Филиппа де Виньеля.