Боррель рассказал, как активы РФ используют для закупок оружия Украине Боррель: в ЕС создали механизм обхода вето на закупки оружия за счет активов РФ

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Жозеп Боррель

Евросоюз разработал механизм. позволяющий обойти венгерское вето на закупки вооружений для Украины за счет доходов от замороженных российских активов, сообщил газете Financial Times верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он заявил, что отклонивший предложение об использовании активов России Будапешт «не должен участвовать в принятии решения об [их] использовании».

Боррель назвал механизм обхода вето «сложным, как и любое юридическое решение», но счел его «рабочим». По данным FT, главы МИД стран Евросоюза обсудят схему 24 июня.

Ранее премьер Италии Джорджи Мелони заявила, что страны «Большой семерки» пришли к соглашению по вопросу выдачи Украине кредита в размере $50 млрд. По ее словам, средства передадут Киеву за счет поступлений от замороженных российских активов. При этом Мелони уточнила, что речь идет не о конфискации активов. Использоваться будут проценты, которые наращиваются со временем, констатировала премьер-министр.

До этого представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге объявил, что Вашингтон пока не готов представить решения по конфискации замороженных средств России. По его словам, прогресс по этой части отсутствует, несмотря на принятый закон, который дает президенту США Джо Байдену соответствующие полномочия.