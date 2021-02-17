Большая распродажа тюрем началась на Украине

https://static.news.ru/photo/271d220c-7116-11eb-8f07-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил о начале акции по распродаже тюрем, которая была анонсирована в начале августа прошлого года. На торги был выставлен Ирпенский исправительный центр № 132 под Киевом. Его можно приобрести за 220 млн гривен.

Первый пошёл! «Большая распродажа тюрем» дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 миллионов [гривен] и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева — welcome по ссылке ниже, — написал чиновник в Facebook.

Ирпенский исправительный центр расположен в посёлке Коцюбинское в 14 км от Киева. В 2019 году было принято решение о консервации этой тюрьмы, осуждённые были переведены в другой исправительный центр.

Вырученные денежные средства на 70% планируют потратить на строительство новой тюремной инфраструктуры, а 30% уйдут в бюджет. Всего будет распродано 100 объектов.

Как писал NEWS.ru, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International в 2019 году установили, что по всей линии соприкосновения в Донбассе работали секретные тюрьмы СБУ. Так, глава миссии ООН Фиона Фрейзер заявила, что в секретной тюрьме Харькова содержались более 180 заключённых. Также об избиениях рассказали жители Енакиево Алла и Владимир Белоусовы, которые попали в руки СБУ и содержались в аэропорту Краматорска.