Больницы Парижа не справляются с наплывом пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/59be5020-84e2-11eb-a52d-96000091f725_660.jpg Фото: Serge Haouzi/Global Look Press

Французские власти приняли решение о переводе части пациентов парижских больниц в медицинские учреждения других регионов.

Представитель правительства Габриель Атталь отметил, что из столичного региона планируется вывезти примерно 100 человек.

Мы собираемся за неделю перевезти, вероятно, около 100 пациентов из столичного региона Иль-де-Франс, — сказал он.

Кроме того, двое пациентов уже уехали из французской столицы в город Бордо на юго-западе страны. Эвакуировать планируется людей, лежащих в отделениях интенсивной терапии. Для этого будут использовать специально оборудованные поезда, передаёт «Интерфакс».

Сейчас во всей Франции в отделениях интенсивной терапии лежат около 4,1 тысячи пациентов, при этом 1,1 тысячи в Париже и пригородах.

Накануне глава французского города Ницца Кристиан Эстрози попросил у властей страны разрешить ему закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Ранее Высший совет здравоохранения Франции одобрил использование в стране вакцины от коронавируса от компании Johnson & Johnson. Днём ранее вакцина от Johnson & Johnson получила одобрение на использование на территории Европейского союза. Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало ЕС одобрить препарат для использования, писал NEWS.ru.