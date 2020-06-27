Более тысячи сербов отмечают под Приштиной годовщину боя на Косовом поле

Более тысячи жителей Сербии отмечают под Приштиной годовщину исторического боя с турками-османами на Косовом поле, который состоялся 28 июня 1389 года.
В ходе данного сражения погибли Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад. Это событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов. Ежегодно патриотично настроенные жители Сербии отправляются к памятнику Газиместан. В церквях проходят службы, которые посвящены косовским мученикам.
Свыше тысячи сербов из разных частей страны собрались сегодня у Газиместана <...> Торжественную службу в память косовских героев отслужил епископ Рашско-Призренский Теодосий, который призвал сербов выстоять на Косово. На плато перед памятником нельзя было пройти без защитной маски, за порядком следили сотрудники полиции самопровозглашённой республики, — цитирует сообщение РИА Новости.
В этом году митингующие выразили несогласие с давлением властей Черногории на Сербскую православную церковь.
Черногория и Сербия — одна семья, — скандировали они.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Сербии Александр Вучич анонсировал вступление страны в Евросоюз до 2026 года. Об этом он сообщил после переговоров в Брюсселе.