Более тысячи сербов отмечают под Приштиной годовщину боя на Косовом поле

https://static.news.ru/photo/a0a03642-b955-11ea-874c-fa163e074e61_660.jpg Фото: SavaJanjic/twitter.com

Более тысячи жителей Сербии отмечают под Приштиной годовщину исторического боя с турками-османами на Косовом поле, который состоялся 28 июня 1389 года.

В ходе данного сражения погибли Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад. Это событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов. Ежегодно патриотично настроенные жители Сербии отправляются к памятнику Газиместан. В церквях проходят службы, которые посвящены косовским мученикам.

Свыше тысячи сербов из разных частей страны собрались сегодня у Газиместана <...> Торжественную службу в память косовских героев отслужил епископ Рашско-Призренский Теодосий, который призвал сербов выстоять на Косово. На плато перед памятником нельзя было пройти без защитной маски, за порядком следили сотрудники полиции самопровозглашённой республики, — цитирует сообщение РИА Новости.

В этом году митингующие выразили несогласие с давлением властей Черногории на Сербскую православную церковь.

Черногория и Сербия — одна семья, — скандировали они.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Сербии Александр Вучич анонсировал вступление страны в Евросоюз до 2026 года. Об этом он сообщил после переговоров в Брюсселе.