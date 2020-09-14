Более двухсот жителей Белоруссии получили от Литвы разрешения на въезд

https://static.news.ru/photo/9ac2e182-f692-11ea-ba32-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Министерство внутренних дел выдало разрешения на въезд в страну с особыми гуманитарными целями 205 белорусским гражданам.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По её данным, 54 из них уже находятся на территории республики. Разрешения были выданы в соответствии с приказом министра внутренних дел Литвы Риты Тамашунене после получения от МИД страны мотивированного предложения о въезде иностранца с особыми гуманитарными целями.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день разрешения на въезд выдаются гражданам Белоруссии, пострадавшим от «режима и репрессий», или активным членам оппозиции, подвергшимся преследованию. Для этого белорусские граждане должны обратиться в посольство Литвы. Кроме того, они могут подать заявление о предоставлении убежища, передаёт Sputnik.

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