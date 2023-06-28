Более 20 полицейских ранили на стычках из-за убийства подростка во Франции МВД Франции: 24 полицейских пострадали за ночь беспорядков в Нантере и других городах

Фото: Michael Bunel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во Франции 24 сотрудника полиции были ранены в ходе ночных беспорядков в Нантере и других городах, где люди вышли на улицы из-за убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщил BFMTV глава французского МВД Жеральд Дарманин. Министр отметил, что осуждает насилие со стороны протестующих.

Был арестован 31 человек, 24 полицейских ранены. Сожжено около 40 автомобилей и сгорела пристройка к ратуше, — сообщил Дарманин.

Полицейский 27 июня застрелил 17-летнего водителя во время проверки на дороге в Нантере в пригороде Парижа. Изначально сообщалось, что подросток отказался подчиниться требованиям стража порядка, после чего тот открыл огонь, в результате молодой человек скончался. Сотрудник полиции был задержан, на допросе он утверждал, что водитель пытался переехать его, что и заставило его применить табельное оружие. Но вскоре в Сети появилось видео, на котором видно, что стрелявший инспектор стоял в стороне, а не перед капотом машины, и юноша не представлял никакой угрозы его жизни.

Убийство подростка спровоцировало уличные беспорядки в Нантере и других пригородах французской столицы. Были задействованы в том числе отряды спецназа, силовики применяли слезоточивый газ.