Более 150 человек задержали в ходе беспорядков в Нидерландах

https://static.news.ru/photo/c5a44ac4-5f9e-11eb-acbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ddp Images/Keystone Press Agency

Количество задержанных во время беспорядков, разгоревшихся в Нидерландах из-за введения в стране комендантского часа, увеличилось до 151.

По словам главы полиции Виллема Вулдерса, в настоящее время на большей части страны «снова воцарилось спокойствие».

Исключение составляют Хертогенбос и Роттердам, — цитирует Вулдерса нидерландская вещательная организация NOS.

Согласно данным местных СМИ, вечером 25 января для разгона протестующих в Харлеме и Роттердаме сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. В Амерсфорте участники беспорядков швыряли в полицейских пиротехнику, а в Хертогенбосе, где несмотря на комендантский час собралась группа из 150 человек, был разграблен один из супермаркетов. Молодые люди из Зволле также протестовали, в Хелмонде зафиксированы столкновения с полицией, а в провинции Зеландия за призывы к беспорядкам в соцсетях задержаны шесть человек.

Как писал NEWS.ru, 24 января толпа молодых людей в нидерландском городе Урк, который находится в 80 км от Амстердама, подожгла мобильный центр для тестирования граждан на коронавирусную инфекцию.