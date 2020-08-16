Белорусского посла вызвали в МИД Латвии

https://static.news.ru/photo/e985a1d2-e07c-11ea-ae46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Посла Белоруссии в Латвии Василия Марковича вызвали в МИД Латвии для разъяснения слов белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что протесты в его стране управляются и стран Балтии.

Лукашенко в воскресенье во время митинга сказал, что происходящие в Белоруссии протесты управляются из стран Балтии, в том числе Латвии, — цитирует агентство LETA главу МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса.

Дипломат также назвал заявления Лукашенко необоснованными и заявил, что послу Белоруссии также придётся разъяснить задержание двух граждан Латвии, которые позже были отпущены.

По его словам, латвийский МИД имеет информацию о насилии в отношении задержанных граждан со стороны силовиков.

На митинге в свою поддержку Лукашенко заявил, что Украина, Литва, Латвия и Польша приказывают власти страны провести новое голосование, однако делать этого нельзя.

Как ранее писал NEWS.ru, офис президента Украины прокомментировал заявления президента Белоруссии о том, что украинские власти «приказывают» провести новые выборы в республике. Слова главы государства в Киеве считают провокацией.