Белоруссия присоединилась к соболезнованиям в связи с терактами в Дагестане Лукашенко выразил Путину соболезнования в связи с серией терактов в Дагестане

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично выразил искренние соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с серией терактов в Дагестане, информирует близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого». Глава республики пожелал мужества родным и близким жертв трагедии.

Решительно осуждаем бесчеловечные нападения на религиозные объекты, целью которых было запугать людей, посеять панику и недоверие друг к другу, нарушить межконфессиональный мир и согласие, существовавшие веками в дружественном Дагестане, — говорится в заявлении Лукашенко.

Президент Белоруссии также выразил уверенность, что все виновные в совершении тяжелого преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание. Утрату, которую понесли родные и близкие жертв, Лукашенко назвал невосполнимой. Также он пожелал скорейшего восстановления пострадавшим.

МИД Китая ранее осудил теракты в Дагестане, в результате которых погибли сотрудники полиции и мирные граждане. Официальный представитель ведомства Мао Нин присоединилась к соболезнованиям. Дипломат подчеркнула, что республика выступает против любых форм терактов.