Бельгийский король выразил сожаление в связи с колонизацией Конго

https://static.news.ru/photo/d1148e66-bae2-11ea-80ae-fa163e074e61_660.jpg Король Филипп Фото: Yorick Jansens/Belga News Agency/Global Look Press

Король бельгийцев Филипп направил письмо президенту Конго Феликсу Чисекеди, в котором поздравил его с 60-летием провозглашения независимости республики от бельгийского колониального господства.

В письме монарх также впервые выразил сожаление в связи с колонизацией Бельгией Конго с 1885 по 1960 годы. Кроме того, король отказался присутствовать на торжественных мероприятиях, посчитав этот визит неудобным «в нынешних обстоятельствах», передаёт ТАСС.

Король Филипп отметил, что в Конго в 1885-1908 годах, когда устанавливалось бельгийское колониальное господство, под видом международного управления были совершены акты насилия и жестокости, которые «остаются тяжким грузом нашей коллективной памяти».

Я хочу выразить мои глубочайшие сожаления в связи с ранами прошлого, боль от которых сегодня подпитывается фактами дискриминации, которые и по сей день слишком часто проявляются в нашем обществе. Я продолжу бороться со всеми формами расизма, — говорится в письме.

Как писал NEWS.ru, уже месяц как мир охватила борьба с расизмом, во многих странах проходят масштабные акции протеста. Активисты движения Black Lives Matter выступают против насилия и несправедливости по отношению к чернокожим. Борьбу за равноправие поддержали крупные мировые бренды, создатели мультфильмов и стриминговые сервисы.

В Бельгии актам вандализма подверглись по всей стране памятники одному из самых уважаемых бельгийских монархов — Леопольду II, правившему с 1865 по 1909 годы. Помимо реформ и множества реализованных в стране экономических и строительных проектов, Леопольд II добился передачи под фактический контроль Бельгии огромной территории в бассейне реки Конго. Там было основано Свободное государство Конго, которое фактически оказалось личной территорией короля бельгийцев.

В настоящее время власти уже приняли решение демонтировать часть его памятников и перенести их в сквер Африканского музея.