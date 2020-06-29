Австрия заступилась за курдов после заявлений турецкой молодёжи

https://static.news.ru/photo/1566cdce-ba23-11ea-8ba5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kurdishstruggle/flickr.com

Представители Турции не должны называть митингующих в Вене курдов сторонниками террористических организаций, считает министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. По его словам, дипломатическое ведомство отвергает подобный стиль общения с людьми.

Право на свободу собраний и выражения мнений является большим достоянием Австрии <...> В наших общих интересах, чтобы в Вену не завозились иностранные конфликты, — передаёт портал APA со ссылкой на МИД европейской страны.

Шалленберг также призвал Анкару помочь в деэскалации, а не подогревать конфликт. Поводом для беседы с послом Турции Озаном Джейхуном в Австрии стали беспорядки на курдских демонстрациях в Вене. На митингующих в течение четырёх дней — с 24 июня 2020 года — нападали агрессивные молодые люди турецкого происхождения. Они выкрикивали в адрес протестующих оскорбления, показывала ультранационалистические жесты группировки «Серые волки» (её символика запрещена в Австрии).

В курдов летели камни, бутылки. В полицию — арматура и пиротехника. Травмы получили несколько силовиков. Повреждены несколько автомобилей и зданий.

Ранее курдские вооружённые формирования пешмерга сообщили, что Турция строит военные базы на севере Ирака. Заявление приводит арабские СМИ. По их данным, Анкара продвинулась на 20–40 км вглубь страны. По словам представителей курдов, это грубое нарушение суверенитета Ирака.

Минобороны Турции ранее заявляло о начале новой операции против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака. Она получила название «Коготь тигра» и проводится в иракском регионе Хафтанин. В связи с этим МИД Ирака уже дважды вручил турецкому послу ноту протеста.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство обороны Турции сообщило, что дополнительные силы спецназа направлены на север Ирака. Там проходит операция «Коготь тигра» против Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции.