Арестович собрался баллотироваться в президенты Украины

Фото: ru.wikipedia.org/Kozubenko. Собственная работа, CC BY-SA 4.0,

Алексей Арестович

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о намерении баллотироваться на пост главы государства. Он заявил, что у него на данный момент «безумный рейтинг», пишет «Страна.ua».

Но при этом Арестович добавил, что не будет конкурировать с действующим лидером, если тот соберётся идти на второй срок.

Все говорят про мой безумный рейтинг. Мой рейтинг — это рейтинг президента сейчас. Я себя от президента не отделяю <...> Если он пойдёт на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать. Это технически невозможно, — сообщил Арестович.

В июле Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост. Он добавил, что на этот шаг в Киеве решатся, когда появится первая возможность.

Ранее Арестович заявлял, что украинские войска смогут перейти к контрнаступлению, но для этого требуется бронированная техника. Он пообещал, что при её поставках с Запада Киев перестанет отступать.