Аналитик перечислил страны, которые купят российский уголь после запрета ЕС Аналитик Демидов: Индия, Турция и Китай будут покупать российский уголь после запрета ЕС

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

С 1 августа странам Евросоюза запретили покупать российский уголь в рамках санкций против Москвы, однако спрос на отечественное горючее скорее всего обеспечат Индия, Китай и Турция, считает международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Он подчеркнул в разговоре с Lenta.ru, что Россия является крупнейшим поставщиком этого ресурса в Евросоюз.

Россия остается крупнейшим поставщиком в ЕС: ее доля в импорте угля в 2021 году составляла 46%, второе место занимают США с 18%. В основном российский уголь используется для генерации электроэнергии и генерации тепла для домохозяйств. В основной своей массе ЕС достаточно успешно замещал угольную генерацию газовой, доведя общую долю угля в потреблении ЕС до 13%. С одной стороны, эта цифра невелика, но, с другой, — это 15% генерации всей электроэнергии, — уточнил Демидов.

Он напомнил, что в данный момент Евросоюз налаживает поставки угля из Австралии, Нигерии, Колумбии, Казахстана и Зимбабве. При этом Москва перенаправила поставки угля из Европы в Китай, Турцию и Индию, она стала крупнейшим поставщиком угля-антрацита, подчеркнул Демидов. Аналитик предположил, что в ближайшем будущем страны — партнеры России продолжат наращивать поставки отечественного горючего благодаря его качеству и хорошей цене.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против России, которые коснутся импорта золота из страны, а также полностью запретят импорт угля и нефти. При этом запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа, нефти — 31 декабря текущего года.